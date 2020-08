Beirut, salta in aria il porto: due esplosioni potenti, il video terrificante. Incidente o attentato?

04 agosto 2020 a

Due esplosioni potenti quanto terrificanti hanno scosso il porto di Beirut, capitale del Libano. Al momento le notizie a riguardo sono poche e confuse, ma i social sono stati immediatamente inondati dai video che testimoniano quanto accaduto. Secondo il Daily Star si sarebbe trattato di un incidente in un magazzino che avrebbe dato vita ad un’onda d’urto che ha investito un’estesa area della città e danneggiato diversi edifici nelle vicinanze del porto. Non si escludono però altre piste: poco prima a Beirut erano scoppiati scontri tra le forze di sicurezza libanesi e i manifestanti scesi in piazza nei pressi del ministero dell’Energia per protestare contro le interruzioni di energia elettrica che durano fino a 20 ore. Secondo alcune fonti libanesi, la prima esplosione sarebbe avvenuta in una deposito di fuochi d’artificio: si parla di decine di feriti, ma al momento languono notizie e stime attendibili.

