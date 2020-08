Corea del Nord, Kim Yong-un lascia parte dei poteri alla sorella Kim Yo-yong: la conferma, il dittatore non sta bene

21 agosto 2020 a

a

a

Svolta a Pyongyang: il presidente Kim Yong-un lascia parte dei suoi poteri alla sorella Kim Yo-yong, considerata dagli analisti la sua erede nella dinastia familiare che controlla dal Dopoguerra la Corea del Nord. Il dittatore, 36 anni, ha ceduto alla sorella il controllo degli Interni, secondo quanto riferito dall'intelligence sudcoreana in un'audizione a porte chiuse al Parlamento di Seoul. Kim, al centro di un giallo nei mesi scorsi con tanto di lunga sparizione misteriosa dalla scena pubblica causa problemi di salute mai rivelati ufficialmente, avrebbe scelto di delegare potere alla sorella e ad alcuni collaboratori fidati per due motivi: "Alleviare lo stress ed evitare la colpa in caso di fallimento delle politiche".





Kim Jong-un non è morto e torna in pubblico. Taglia il nastro, ma guardatelo bene: dettaglio più che inquietante | Video

Sarà Kim Yo-yong, già numero 2 del tiranno, a gestire ora il delicatissimo dossier dei rapporti con gli Stati Uniti e i vicini del Sud. Importante anche lo scorporo della delega militare: Kim ha indicato come responsabili il direttore del dipartimento per gli Affari Militari del Partito dei Lavoratori, Choe Pu-il, e il vice presidente della Commissione Militare Centrale, Ri Pyong-chol. In ogni caso, la scelta del dittatore (al potere in solitaria dal 2011) conferma la sua fragilità fisica e politica.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.