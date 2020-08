Emmanuel Macron, il coronavirus terrorizza la Francia: "Possibile un nuovo lockdown generale", drammatico cambio di linea

29 agosto 2020 a

a

a

Drammatico cambio di linea in Francia: l'esplosione di contagi di coronavirus potrebbe spingere Emmanuel Macron a chiudere di nuovo il Paese. Solo poche ore fa, il presidente aveva ribadito l'intenzione di non far ripiombare di nuovo il Paese in lockdown. "Non ripeteremo gli errori di marzo", aveva spiegato il leader di En Marche. Ma dopo gli allarmi degli esperti, qualcosa sta cambiando anche a Parigi, dove è tornato in vigore l'obbligo di mascherina.

"Il coronavirus? Siamo stati manipolati. Un'arma per...". Clamoroso a Io e te, la Alberti spara: Diaco incredulo

Di fronte ai giornalisti internazionali, Macron ha quasi allargato le braccia: "Non avrei imparato molto da quello che abbiamo vissuto negli ultimi mesi se ora vi dicessi che lo escludo totalmente", ha ammesso riguardo all'ipotesi di lockdown. "Ci siamo dovuti confrontare con l'inaudito e l'impensabile a sufficienza per dire adesso che niente può essere escluso in teoria". In Francia si parla di progressione "esponenziale" dell'epidemia, con 7.379 infetti nelle ultime 24 ore (il giorno precedente i nuovi casi erano stati 6.111). "Se questo virus continuasse a sorprenderci, e se le misure 'testare, rintracciare e isolare' non dovessero bastare, dobbiamo essere molto umili a questo proposito - potrebbero esserci nuovi casi di confinamento su base locale o nazionale".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.