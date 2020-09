Regno Unito, Meghan Markle cancellata dalle foto della famiglia reale per il compleanno di Harry

16 settembre 2020 a

a

a

Meghan Markle è stata letteralmente cancellata dalle foto pubblicate dalla famiglia reale per il compleanno del principe Harry. Nelle immagini usate per festeggiare i 36 anni di Harry, infatti, l'ex attrice americana non compare mai. Questa scelta non è passata inosservata, soprattutto ai fan della Markle che hanno accusato Buckingham Palace di "comportamento meschino". Una delle più criticate è stata la foto scelta da William e Kate: un’immagine scattata nel 2017, quando i duchi di Cambridge si sono sfidati a una gara di corsa con Harry. Non solo si tratta di uno scatto dell’epoca “pre-Meghan”, ma soprattutto in mezzo ai tre c’è una corsia vuota, quasi a sottolineare la “rimozione” della moglie.

Ma non è passata inosservata neanche l'immagine scelta dalla regina Elisabetta. Il suo account ufficiale, infatti, ha postato una foto in cui ci sono solo lei e il nipote. Uguale il principe Carlo, che ha pubblicato uno scatto che ritrae lui e il figlio da soli. Le fonti ufficiali di corte, però, hanno deciso di rompere il silenzio. "La gente vuole leggerci troppo dentro. – ha commentato una portavoce di Kensington Palace, la residenza di William e Kate — Si tratta soltanto di un bello scatto".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.