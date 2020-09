Principe Carlo, colpa sua la fuga di Meghan Markle e Harry? Il retroscena e quelle inquietanti parole di lady Diana

21 settembre 2020 a

"L'unica cosa che il principe Carlo ha imparato dai suoi genitori sull'amore è stata una stretta di mano". La pensava così l'ex principessa Diana, secondo la quale la "scarsa capacità affettiva" dell'allora marito era colpa di Filippo ed Elisabetta, poco amorevoli nei confronti del figlio. In particolare, la regina aveva quasi sempre a che fare con impegni di Corte e di Stato e quindi non aveva molto tempo da dedicare a Carlo. Il rapporto con Filippo, invece, non è mai stato dei migliori perché il padre avrebbe voluto un figlio a sua immagine e somiglianza, quindi ben addestrato nello sport e nelle attività militari. Carlo, al contrario, ha sempre mostrato un'indole più sensibile.

Questi retroscena sono stati svelati da Ingrid Seward, giornalista del Mail on Sunday ed esperta della famiglia reale, nel libro “Prince Philip Revealed” (Il principe Filippo svelato). Libro dedicato alle vite spesso tormentate della Royal family. Secondo Lady Diana, quindi, l'incapacità di Carlo di mostrarle affetto affondava le radici nel carattere gelido dei genitori. Basti pensare che il principe, da bambino, è passato da una tata all'altra. Un'abitudine delle famiglie altolocate, di cui probabilmente Elisabetta e Filippo abusarono. "Le potenzialità di affetto di Carlo sono state spente sul nascere. Le tate gli hanno voluto bene, ma non è come venire abbracciati, coccolati e baciati dai propri genitori. Da loro riceveva solo strette di mano", questo scriveva l'ex principessa.

E nulla sembra essere cambiato da allora. Secondo quanto riporta il libro di Seward, infatti, il quasi centenario principe Filippo ritiene che la recente uscita di Harry e Meghan Markle dalla famiglia reale sia da imputarsi proprio al principe Carlo.



