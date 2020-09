Juan Emilio Ameri, dimissioni per il parlamentare argentino: lascia la telecamera accesa e tutta l'Aula vede una scena scomoda

25 settembre 2020 a

Una svista che gli è costata le dimissioni. È accaduto a Juan Emilio Ameri, parlamentare argentino, beccato in atteggiamenti intimi con la compagna durante una videoconferenza della Camera su Zoom. "Non era mia intenzione mancare di rispetto a questa Camera, ai deputati e alle deputate, né alla popolazione che mi ha eletto” ha subito replicato dopo la sessione speciale del 24 settembre.

“Qui nell’interno del paese i collegamenti internet funzionano malissimo - ha proseguito nella spiegazione fornita al quotidiano Clarin -. Mi era caduta la linea. La mia fidanzata è uscita dal bagno, le ho chiesto come andassero le protesi al seno, visto che 10 giorni fa si è sottoposta all’intervento per l’impianto. Le ho detto ‘posso darti un bacio?’ e le ho dato un bacio sul seno, nient’altro”. Insomma, per Ameri la sua connessione è tornata all'improvviso e "mi sono riconnesso automaticamente”. Una spiegazione che non ha comunque placato la polemica in cui, a sua insaputa, si è imbattuto.

