Donald Trump al balcone della Casa Bianca: le smorfie, fatica a respirare. Il video che spaventa gli States

Donald Trump in men che non si dica è uscito dall'ospedale Walter Reed dove era ricoverato dopo aver contratto il coronavirus. Il presidente degli Stati Uniti ha detto di essere "invincibile" e che "mi sento meglio di quanto mi sentissi 20 anni fa". Poi il tycoon ha anche lanciato un'appello alla sua America: "Non dobbiamo avere paura". Un entusiasmo, quello di Trump, che non va di pari passo con quello dei medici. "Il presidente - hanno subito frenato - non è comunque fuori pericolo, bisogna attendere un'altra settimana".

Poi però spunta un video, quello registrato dal balcone della Casa Bianca a ridosso dell'uscita dall'ospedale militare, che mostra un qualche affaticamento. Il web infatti ha notato il respiro affannato. Che in effetti è evidente. Nel filmato si vede Trump in difficoltà: fatica a respirare e sopprime un colpo di tosse. Qualche giorno fa proprio fonti anonime dell'amministrazione Usa - citate da Cnn e Nbc News - riferivano che il presidente era "molto stanco, molto affaticato e con qualche difficoltà a respirare". Una situazione che non pare essere delle migliori dunque.

