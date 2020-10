Melania Trump, gli insulti di Stormy Daniels: "Meglio una prostituta di lei, ha venduto la sua fi*** e pure l'anima"

07 ottobre 2020 a

"Preferisco essere definita una prostituta piuttosto che essere te". La stoccata arriva da Stormy Daniels ed è indirizzata alla first lady Melania Trump. Tutto è iniziato quando la moglie del presidente Usa ha definito Daniels una "porno mi***tta", mentre chiacchierava con un'amica che la registrava di nascosto. Non si è fatta attendere la risposta dell'attrice, che ebbe una relazione clandestina con il tycoon nel 2006, quando era da poco sposato con Melania e il loro figlio Barron era appena nato. Rivolgendosi alla first lady, Stormy Daniels su Twitter ha scritto: "Tu hai venduto la tua fi*** e la tua anima ... e io sono dalla parte della legge. Continua a parlare di me. Ah, a proposito, mi piacciono le tue nuove tette. Perché non pubblichi (altre) foto nuda?". Le parole piccate della pornostar seguono quelle al veleno di Melania Trump. Registrata dall'amica Stephanie Winston Wolkoff, che ha poi pubblicato gli audio delle conversazioni, Melania aveva detto: "Se vai su Google, leggerai che Annie Leibovitz ha fatto un servizio fotografico a quella porno mi***tta, sarà su Vogue, in uno dei prossimi numeri".

