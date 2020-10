I monopattini non sono pericolosi? Immagini terrificanti: buca il rosso, finisce in tragedia

12 ottobre 2020 a

In Italia, in Milano in particolare, impazzano le polemiche contro i monopattini: si pensi che nell'area metropolitana del capoluogo lombardo, dal termine del lockdown, si sono registrati 360 incidenti che vedono coinvolti in un'ampia gamma di gravità i monopattini elettrici. E queste immagini che arrivano da Tallinn, capitale dell'Estonia, si inseriscono in un qualche modo nel dibattito, permettendo di capire quanto siano pericolosi i monopattini. Soprattutto se si passa col semaforo rosso. Nelle immagini, infatti, si vede un ragazzo bucare il rosso come se nulla fosse mentre è a bordo del suo monopattino. Il risultato? Viene rovinosamente travolto da un'auto in corsa e il tutto viene registrato dalle telecamere di sorveglianza installate per la città.

