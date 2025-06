Roma, in monopattino a 60 km/h sul raccordo anulare: chi è il folle

Una follia che sarebbe potuta costare caro al protagonista del gesto e agli automobilisti. Sul grande raccordo anulare di Roma - zona molto trafficata - è stato avvistato un uomo a bordo di un monopattino. Il conducente - uno straniero di origine africana - stava percorrendo la strada sulla corsia di emergenza alla velocità di 60 km orari. In più il suo monopattino non era munito della targa identificativa. Il gesto dell'uomo è stato ripreso da un automobilista. E il video, postato sui social, è diventato subito virale. "Oh 60 km orari. Cammina eh. Non ci credo. Ecco l'Anas, mi sa che ci fanno accostare. Accostati!", il commento dell'automobilista.

Il video è stato condiviso da Matteo Salvini su Facebook. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha commentato così il gesto dell'uomo in monopattino: "In monopattino a 60 km/h in corsia di emergenza (e senza targa): roba da matti…".