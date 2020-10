Regina Elisabetta, "quella qui non entra": clamoroso schiaffo, convoca il principe Harry e lascia Meghan Markle fuori dalla porta

13 ottobre 2020 a

La regina Elisabetta convoca a Palazzo il nipote Harry. Da solo, senza la moglie, Meghan Markle. Secondo alcuni tabloid, la sovrana vorrebbe incontrare il principe per mettere fine a tutta la questione legata alle spese della ristrutturazione del Frogmore Cottage, la tenuta in cui i duchi di Sussex hanno vissuto per poco meno di un anno prima della Megxit. Secondo il Sun, invece, Sua Maestà sarebbe infuriata con il nipote dopo le dichiarazioni sulle elezioni presidenziali americane. Harry e Meghan, infatti, sono intervenuti qualche settimana fa a sostegno, non esplicito, del candidato dem Joe Biden e hanno invitato tutti ad andare a votare. Le parole della coppia non sembrano essere piaciute alla regina: "Harry ha oltrepassato il limite", riportano presunti insider di Palazzo, "lei è pronta a rimproverarlo per la sua condotta". "Al personale di Frogmore Cottage è stato detto di prepararsi alla possibilità che Harry possa tornare - conclude il Sun -. Potrebbe essere entro poche settimane, ma il nome di Meghan non è stato menzionato". Per ora l’appello della regina è pieno d'ira e non resta che aspettare il momento del confronto.

