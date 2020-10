Coronavirus in Irlanda, il governo annuncia nuovo lockdown. Primo paese in Europa

20 ottobre 2020 a

E' l'Irlanda il primo paese europeo a tornare in lockdown per contenere l'epidemia da coronavirus. Lo ha annunciato il governo. Inizierà alla mezzanotte di mercoledì 21 ottobre e durerà sei settimane. A seguire ci sarà anche il Galles, nel Regno Unito, che invece chiuderà per 17 giorni a partire da venerdì 23 ottobre. Il primo ministro irlandese, Micheál Martin, ha spiegato che servono misure rigide per via dell'aumento dei contagi da Covid. Uno sforzo necessario per "celebrare il Natale in modo significativo". Il governo è arrivato a tale decisione dopo che il National Public Health Emergency Team - che dà indicazioni e consulenza sull’epidemia - aveva inviato una lettera al ministro della Salute, dicendo che un periodo di sei settimane era il minimo necessario per portare il numero di casi a un livello accettabile per il sistema sanitario. Unica eccezione le scuole, che resteranno aperte per sostenere le famiglie.

In Irlanda quindi si ritorna al famoso #iorestoacasa. Infatti ci si potrà spostare solo per fare la spesa, andare in farmacia e per motivi familiari di vitale importanza. Chiuderanno invece musei, biblioteche e tutte le attività commerciali di vendita al dettaglio considerate non essenziali, inclusi bar e ristoranti. Nel Paese i morti per coronavirus sono stati 1.852. L'ultimo bollettino indicava 1.031 nuovi casi, che così porta il totale dei contagiati dall’inizio della pandemia a più di 50 mila.

