Coronavirus, Angela Merkel annuncia la stretta: "Dal 4 novembre lockdown light nei Land", ecco cosa chiude

La Germania di Angela Merkel si avvia verso un lockdown "light", lo scrive il quotidiano Bild, secondo cui la Cancelliera dal 4 novembre proporrà ai governatori dei Land un mese di chiusura di: bar, ristoranti, centri sportivi, teatri e cinema e vietati gli assembramenti e le manifestazioni pubbliche, mentre resterebbero aperte le scuole.

Ieri la Germania ha registrato un nuovo record toccando i quasi 15mila contagi accertati su base giornaliera. Come ha reso noto il Robert Koch Institute per le malattie infettive, in 24 ore sono stati registrati 14.964 nuovi casi di Covid-19. Si tratta del numero maggiore di contagi su base giornaliera dall'inizio dell'epidemia e porta il totale a 449.275. I decessi in un giorno sono stati 85, il doppio di ieri e in netto aumento rispetto ai giorni scorsi e le vittime complessive del Covid-19 in Germania hanno superato la soglia di 11mila. Sulla base dei dati aggiornati a ieri (+11.409 contagi), l'incidenza dei casi è di 87 ogni 100mila abitanti e l'indice di riproduzione del virus sulla base di 7 giorni risulta dell'1,21.

Anche sulla solida Germania le misure anti-Covid avranno un peso sulla crescita economica come ha lasciato intendere il ministro dell'economia tedesco Peter Altmaier, rispondendo a una domanda al Bundestag. Altmaier ha affermato di voler migliorare gli aiuti per le imprese, ricordando che molte sono finite a rischio esistenziale nella prima ondata della pandemia. Venerdì prossimo il ministro presenterà le stime autunnali sul Pil, che secondo indiscrezioni pubblicate dai giornali sono state riviste lievemente al rialzo a -5,5 (da -5,8%).

