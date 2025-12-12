Germania, Mosca tenta il "golpe": "Attacco nel giorno del voto"

La Russia avrebbe condotto un attacco informatico nell'agosto 2024 contro i sistemi di sicurezza aerea tedeschi e per operazioni di influenza mirate a destabilizzare le elezioni federali. Secondo le nuove rivelazioni dei servizi segreti di Berlino, l'azione sarebbe appunto riconducibile a strutture legate allo Stato russo. Notizia poi confermata dal portavoce del ministero degli Esteri che ha sottolineato come il governo consideri l'episodio un'ingerenza grave nella sicurezza nazionale e nel processo democratico.

Come riporta il Messaggero, è stato convocato l'ambasciatore russo a Berlino. La tensione tra Germania e Russia, quindi, è palpabile. Ora i tedeschi valutano ulteriori misure di risposta e rafforzamento della propria cyber-difesa. E non è la prima volta che il Cremlino viene accusato di operazioni informatiche e campagne di disinformazione in Europa.