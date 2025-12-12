Libero logo
Germania, Mosca tenta il "golpe": "Attacco nel giorno del voto"

di
venerdì 12 dicembre 2025
La Russia avrebbe condotto un attacco informatico nell'agosto 2024 contro i sistemi di sicurezza aerea tedeschi e per operazioni di influenza mirate a destabilizzare le elezioni federali. Secondo le nuove rivelazioni dei servizi segreti di Berlino, l'azione sarebbe appunto riconducibile a strutture legate allo Stato russo. Notizia poi confermata dal portavoce del ministero degli Esteri che ha sottolineato come il governo consideri l'episodio un'ingerenza grave nella sicurezza nazionale e nel processo democratico.

Come riporta il Messaggero, è stato convocato l'ambasciatore russo a Berlino. La tensione tra Germania e Russia, quindi, è palpabile. Ora i tedeschi valutano ulteriori misure di risposta e rafforzamento della propria cyber-difesa. E non è la prima volta che il Cremlino viene accusato di operazioni informatiche e campagne di disinformazione in Europa.

"Il servizio di intelligence militare russo GRU e responsabile di questo attacco informatico e a Russia ha tentato, attraverso la campagna Storm 1516, di influenzare e destabilizzare le ultime elezioni di febbraio", ha dichiarato un portavoce del Ministero degli Esteri tedesco durante una conferenza stampa. La Germania ha poi aggiunto che "deciderà in seguito su ulteriori misure diplomatiche. Abbiamo chiarito che stiamo monitorando molto attentamente le azioni della Russia e che prenderemo provvedimenti contro di esse".

