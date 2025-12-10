Germania sotto attacco, "la pista delle navi cargo russe": cosa sta emergendo

C'è un nesso tra i droni che sorvolano la Germania e la navigazione di imbarcazioni legate alla Russia. A questa conclusione è arrivato un team di giornalisti della Bild, di Die Welt e dell'Accademia Axel Springer che ha raccolto e analizzato sistematicamente i dati su tutti gli incidenti di sorvoli di droni in Germania, attingendo sia a fonti pubbliche che riservate.

I giornalisti hanno riscontrato come per la prima volta, emergano degli schemi ricorrenti. Riguardo agli obiettivi dei droni, i tempi di volo e i punti critici della zona. Inoltre, per la prima volta, è possibile osservare "schemi ricorrenti tra i sorvoli dei droni e i movimenti delle navi nel Mare del Nord e nel Mar Baltico, in particolare delle navi cargo con chiari collegamenti con la Russia", scrive la Bild.

Dalle informazioni riservate cui ha avuto accesso la Bild si deduce quanto sia aumentato in modo significativo il numero di incidenti con droni sulla Germania che a metà novembre ha fatto registrare "1.072 casi con 1.955 droni", secondo documenti dell'Ufficio Federale di Polizia Criminale (BKA). I resoconti continuano: "Gli avvistamenti di droni sono avvenuti principalmente nelle ore serali".

Molti i sorvoli multipli e formazioni, cioè sciami di droni. Interessate soprattutto le installazioni militari, caserme, campi di addestramento della Bundeswehr, esercitazioni militari della Bundeswehr e della Nato, ma anche infrastrutture critiche. I punti critici sono chiaramente riconoscibili: due punti caldi sono le zone costiere della Bassa Sassonia e dello Schleswig-Holstein, in particolare le installazioni militari sul Mare del Nord e sul Mar Baltico. Il team di ricerca di Bild, Welt e Axel Springer Academy ha quindi confrontato sistematicamente queste informazioni riservate sui circa 2.000 sorvoli di droni con i dati di navigazione di alcune imbarcazioni, riscontrando delle stranezze.