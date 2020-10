Coronavirus, Macron annuncia un lockdown totale e la Merkel quello parziale: timori per l'Italia

28 ottobre 2020 a

Emmanuel Macron fa quello che gli altri evitano di fare: annuncia il lockdown fino all'1 dicembre. "Ho deciso che, a partire da venerdì, bisogna tornare al lockdown che ha fermato il virus", ha detto il presidente francese in un discorso alla nazione, precisando che "tutto il territorio nazionale è coinvolto"dalla misura. Solo "le scuole resteranno aperte, il lavoro potrà continuare e, come in primavera, i francesi potranno uscire per lavorare, andare ad appuntamenti medici, a dare assistenza, a fare la spesa o prendere aria". Saranno invece escluse le riunioni private e gli incontri pubblici saranno vietati. Limitazioni, queste, quasi doverose vista la crescita esponenziale dei contagi in Francia.

Lockdown light, la svolta di Angela Merkel: ecco che cosa chiude in Germania dal 4 novembre

Provvedimento simile, ma più light, quello di Angela Merkel. La cancelliera tedesca ha infatti annunciato una chiusura totale. In Germania negozi e scuole resteranno aperti, ma da lunedì 2 novembre, ristoranti, bar e teatri resteranno rigorosamente chiusi per quattro settimane. Decisioni, quelle di Macron e della Merkel, che fanno pensare al peggio. Anche in Italia infatti la curva Covid è al rialzo e si teme che Francia e Germania possano fare da apripista.

