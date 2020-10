Meghan Markle, "sessismo": indiscrezioni, le pesantissime accuse dietro la rottura con la Regina Elisabetta

29 ottobre 2020 a

E' passato quasi un anno da quando il principe Harry e Meghan Markle hanno deciso di divorziare dalla Royal family e fuggire dal Regno Unito. Ma qual è stato il motivo della rottura definitiva con la regina Elisabetta? Finora tra le ipotesi più accreditate c'erano le pressioni dei tabloid britannici e il rapporto distaccato con i parenti del principe. Ma adesso ci sarebbe dell'altro: secondo il magazine Express, Meghan Markle avrebbe pronunciato un'accusa ben precisa nei confronti dei reali, definendo "sessiste" le norme su cui si basa da anni la corte inglese. E proprio questa presunta discriminazione nei confronti delle donne a palazzo avrebbe spinto i duchi di Sussex a "scappare" da Londra alla volta prima del Canada e poi della California.

Nel libro Finding Freedom, una biografia della coppia uscita nelle librerie un paio di mesi fa, viene raccontato un episodio che risale al periodo del fidanzamento tra Harry e Meghan e dà un'idea delle rigide regole di corte. Nel 2016, Meghan iniziò a indossare una collanina con le iniziali del suo nome e di quello di Harry. Ma la cosa non fu apprezzata da Kensington Palace, che Infatti convocò l'ex attrice americana e le proibì di farsi fotografare con il gioiello per non attirare ancora di più l’attenzione dei paparazzi. La duchessa di Sussex, però, avrebbe mal digerito le continue ingerenze sul suo atteggiamento. Arrivando anche a violare il divieto delle effusioni in pubblico. I rapporti, così, sarebbero diventati sempre più tesi, fino alla fuga finale.

