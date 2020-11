Elezioni Usa, "stop the steal". Gli elettori di Trump denunciano i brogli di Biden: "Fermate il furto ai seggi"

04 novembre 2020 a

a

a

#StopTheSteal. Su Twitter spopola l'hashtag rilanciato dai sostenitori di Donald Trump che stanno iniziando a denunciare i presunti "brogli" ai danni del presidente americano uscente. La notte delle presidenziali Usa, insomma, inizia all'insegna della tensione, con lo spettro del possibile mancato riconoscimento della vittoria dell'avversario. L'evento più temuto dagli analisti americani e dal mondo.



Barricate in strada e vetrine sigillate, guerriglia dopo il voto negli Usa? Trump contro Biden, l'ombra più nera

Insieme al motto "ferma il furto", gli elettori repubblicani cavalcano anche l'altro hashtag #FreeAndFairElections ("elezioni libere e giuste") e accusano i ritardi nell'apertura dei seggi, considerandoli un segnale di boicottaggio ai danni di Trump. Secondo gli analisti, infatti, il voto fisico ai seggi è appannaggio del presidente uscente, mentre quello per posta sarebbe dominato dal democratico Joe Biden, Tra le accuse, i ritardi in Pennsylvania per non far votare chi deve andare a lavorare, sostengono gli elettori di Trump, oltre a presunti guasti alle macchine elettorali in "feudi" trumpiani come Philadelphia e Georgia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.