Elezioni Usa, Donald Trump e il sorpasso all'alba: "Favorito su Biden". Colpo di scena Betfair

04 novembre 2020 a

Una guerra di trincea, ma per gli scommettitori per la prima volta. Donald Trump è il favorito. Le elezioni Usa potrebbero non avere un presidente, almeno non tra poche ore. Il capo della Casa Bianca repubblicano e il suo sfidante democratico Joe Biden sono in molti Stati "too close to call", troppo vicini per stabilire il vincitore.

"Se perde qui, allora per noi si mette male". Trump, voci terrorizzate dal suo staff: Biden, primo Stato strappato al presidente

Ci si affida alle sensazioni e ai segnali lanciati dallo scrutinio nei vari Stati, con il complicato computo dei grandi elettori e gli incastri quasi "esoterici" tra Stati vinti e persi. Ma secondo la piattaforma di scommesse britannica Betfair, per la prima volta, Trump è dato in vantaggio. Dato non scontato, visto che non accadeva da luglio. Negli ultimi tre mesi, Biden era stabilmente in testa anche se la soglia si è assottigliata di pari passo con il divario calante nei sondaggi. Quasi all'alba, dunque, il colpo di scena. E dopo qualche minuto, il controsorpasso nelle quote di Biden, grazie alla vittoria (vera e reale) in Arizona, il primo stato strappato al presidente e ai repubblicani. Come dire, anche chi la sa lunga sembra in balìa degli eventi.

