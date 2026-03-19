Mossad, la telefonata che annuncia la morte: "Pronto, mi senti? So tutto di te..."

Prima di ucciderli, i servizi segreti israeliani minacciano di morte per telefono quegli alti ufficiali e quei funzionari iraniani accusati di aver sparato sulla folla. Una telefonata in particolare è stata intercettata e ascoltata dal Wall Street Journal. Da un lato un agente del Mossad che parla in farsi, la lingua degli iraniani, e dall'altro un comandante della polizia di Teheran. "Pronto, mi senti? Vedi che noi sappiamo tutto di te. Sei sulla nostra lista nera, abbiamo tutte le informazioni possibili e immaginabili sul tuo conto", si sente nella registrazione. "Ok". "Ti ho chiamato per metterti in guardia: mettiti dalla parte del popolo, perché se non lo farai finirai come i tuoi capi. Mi senti?", "Fratello, lo giuro sul Corano, non sono tuo nemico! Sono un uomo già morto, per favore venite ad aiutarci!".

Telefonate di questo tipo, come si legge su Italia Oggi, starebbero arrivando a tutti quelli che abbiano ricoperto un ruolo di comando nell'uccisione delle 32mila persone innocenti durante le manifestazioni dello scorso gennaio. Una carneficina ordinata da Ali Larijiani, capo della sicurezza iraniana fatto fuori da Usa e Israele nei giorni scorsi. Nel mirino degli 007 di Tel Aviv pasdaran, polizia e Basiji, le forze di sicurezza del regime degli ayatollah. Secondo l’intelligence israeliana, come riporta Jerusalem Post, sottoufficiali e soldati iraniani starebbero dormendo sempre più in macchina o nelle moschee proprio per paura di essere colpiti e uccisi da un drone israeliano.