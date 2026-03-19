Libano, il dramma di Steve Sweeney: ferito dal missile iraniano in diretta tv

Steve Sweeney se l'è vista brutta. L'inviato in Libano per Russia Today è stato ferito da un missile israeliano durante uno degli ultimi bombardamenti. L'esplosione è avvenuta a pochi metri dalla sua postazione, proprio mentre il giornalista e il cameraman (anche lui rimasto ferito) stavano registrando un servizio. I due non indossavano l'elmetto, ma il giubbotto antiproiettile con la scritta "press". Il missile è esploso proprio pochi metri alle sue spalle. Per fortuna l'incidente non ha avuto gravi conseguenze.

A immortalarlo un video diventato subito virale sui social e diffuso anche dall'agenzia di stampa russa Tass. In seguito all'esplosione, come mostrato nel filmato, si sente il giornalista esclamare un "f*ck!", ancora stordito dallo scoppio. Sweeney è stato colpito da schegge alla mano e ricoverato in ospedale. Ieri l'Idf ha annunciato piani per bombardare i ponti sul fiume Litani in modo da colpire il trasferimento di uomini e armi da parte di Hezbollah e tagliare le vie di rifornimento del gruppo sciita filo-iraniano. Tre ponti e valichi sono stati presi di mira ieri, andandosi ad aggiungere ai due colpiti il 13 marzo.