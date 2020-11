Donald Trump annuncia: "Grande vittoria, Biden sta cercando di rubarci le elezioni". Scontro istituzionale senza precedenti

04 novembre 2020 a

"Farò un annuncio questa sera. Una grande vittoria!". Donald Trump brucia Joe Biden e annuncia di aver vinto le elezioni presidenziali Usa. Lo sfidante democratico ha appena finito il suo discorso alla nazione, interlocutorio ("Nessuno può dirsi vincitore, bisogna ancora contare tutti i voti", è la sostanza in soldoni) e il presidente uscente lo smentisce nel modo più clamoroso e roboante, via Twitter, con un doppio post inequivocabile.

"Abbiamo vinto ma loro stanno cercando di rubare le elezioni", è l'accusa di brogli, esplicita., ai democratici. "Non glielo permetteremo mai. I voti non possono essere assegnati dopo la chiusura dei seggi". Un chiaro riferimento ai voti postali, che verranno scrutinati nella maggior parte dei casi nei prossimi giorni e che secondo gli analisti dovrebbero favorire proprio Biden. Trump parla di "big win", grande vittoria, sebbene tre Stati chiave come Pennsylvania, Michigan e Wisconsin abbiano già annunciato l'impossibilità di decretare un vincitore nelle prossime ore, a causa dei ritardi degli scrutini. Ecco perché l'annuncio di Trump sa già di guerra istituzionale.

