Joe Biden, lo staff contro Donald Trump: "Ricorso alla Corte Suprema? Squadre di legali già pronte"

Le parole di Donald Trump, che ha già cantato vittoria, senza aspettare il conteggio degli ultimi voti, non sono passate sotto traccia. Anzi. Il capo della campagna elettorale di Joe Biden, Jen O'Malley Dillon, ha assicurato che il candidato dem non rimarrà fermo, ma impedirà al presidente Usa di rivolgersi alla Corte suprema per evitare il conteggio dei voti mancanti: "Ci sono squadre legali pronte a essere rispiegate per resistere a questo tentativo". E ancora: "E' scandaloso, senza precedenti e sbagliato", questo il commento dello staff di Biden alla conferenza stampa del capo della Casa Bianca, che si è proclamato vincitore e ha promesso di impedire la "truffa elettorale". "La dichiarazione del presidente è un palese sforzo di sottrarre i diritti democratici ai cittadini americani", ha dichiarato il manager della campagna di Biden. Lo stesso candidato, parlando dal Delaware, ha detto che bisogna essere pazienti e aspettare che vengano contati tutti i voti, fino all'ultimo: "Non spetta a me, né a Donald Trump, decidere chi ha vinto le elezioni, spetta al popolo. Sono ottimista".

