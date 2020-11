Arizona, manifestanti pro-Donald Trump armati sotto al dipartimento di Stato: "Stop al furto"

05 novembre 2020 a

Stati Uniti sull'orlo del caos. Mentre prosegue il conteggio, quando ancora non si ha un vincitore tra Donald Trump e Joe Biden, ma con il secondo sempre più vicino alla vittoria, i manifestanti pro-Trump si riversano in strada a protestare al grido di "stop al voto". Altissima tensione in Arizona, dove riferiscono di sostenitori armati che urlano sotto al dipartimento elettorale di contare fino all'unico voto. E ancora, anche a Phoeniz sono stati segnalati manifestanti armati: "Almeno uno di loro imbracciava un fucile", riferiva il New York Times. La conferma è arrivata da alcuni video. A preoccupare più di tutte le altre, però, è il corteo spontaneo in Arizona: "Stop al furto", urlano i manifestanti. Si tratterebbe di almeno 300 persone, molte delle quali come detto armate. Contestano il vantaggio di Joe Biden, innescati dalle accuse di Trump che, da subito, ha espressamente parlato di brogli.

