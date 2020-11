Donald Trump, “decapitare Fauci”: Steve Bannon, il video dei "consigli" dopo le elezioni fa scandalo

06 novembre 2020 a

Steve Bannon è stato cancellato da Twitter e sospeso da YouTube e Facebook, segno che stavolta ha evidentemente passato ogni limite. L’ex consigliere di Donald Trump ha infatti violato tutte le regole contro la violenza proponendo in un video pubblico di “decapitare” Anthony Fauci, il più autorevole esperto americano in materia di Covid nonché “nemico” del presidente in quanto contrario alla gestione della pandemia da parte della Casa Bianca. “Tornerei ai vecchi tempi dei Tudor”, aveva dichiarato Bannon in riferimento a Fauci: “Metterei le loro teste su pali ai due angoli della Casa Bianca come avvertimento ai burocrati federali. Se non sei d’accordo, sei finito. Ma il presidente è un uomo di cuore e quindi si limiterà a licenziarli”. Parole fortissime, contro le quali si sono scatenati tutti i social non solo tramite la censura, ma anche con sospensioni e chiusure definitive degli account di Bannon. Il quale probabilmente ha fatto solo male a Trump con i suoi “consigli” a dir poco estremi in caso di secondo mandato.

