Vladimir Putin "con il morbo di Parkinson": "Come vive da quando c'è il coronavirus". Lo sconvolgente video, Zar nel panico

07 novembre 2020

Il presidente russo Vladimir Putin avrebbe una grave malattia degenerativa, forse il morbo di Parkinson. A sostenerlo è il politologo Valery Solovei, secondo cui lo Zar sarebbe pronto a lasciare il potere a gennaio. "Falsità", secondo il Cremlino. Ma secondo altri analisti russi la teoria di Solovei sarebbe confermata da alcuni recenti video in cui Putin si mostra "malfermo", con tremori diffusi a gambe e mani. In un filmato, il presidente terrebbe nervosamente in mano una penna e una tazza con un cocktail di antidolorifici. A Mosca e dintorni i veleni politici, bugie e verità si mescolano in un quadro difficilmente distinguibile. Quel che è certo è che Putin, 68 anni, dall'inizio dell'epidemia di coronavirus si è di fatto "blindato" in un bunker senza finestre, in totale isolamento e con riunioni a distanza. in un impressionante clima di protezione.

