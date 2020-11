Joe Biden presidente, "Alexandria Ocasio Cortez spina nel fianco alla Casa Bianca". La migliore arma in mano a Trump?

07 novembre 2020 a

Avrà anche sconfitto Donald Trump (ricorso sui brogli permettendo), ma ora Joe Biden ha un nuovo incubo: si chiama Alexandria Ocasio Cortez ed è del suo stesso partito. Peccato che il futuro nuovo presidente degli Stati Uniti abbia più cose in comune con i rivali repubblicani che con questa giovane e aggressiva democratica, rappresentante dell'ala radicale del partito intenzionata a scalare la Casa Bianca attraverso la vice del vecchio Joe, Kamala Harris.



Ma la Ocasio Cortez non sarà solo una "spalla" di Kamala, visto che molti sostengono sarà in grado di gareggiare in proprio candidandosi nel 2024. Fino all'ultimo, come ricorda La Stampa, Alexandria aveva sostenuto Bernie Sanders, l'idolo dei giovani socialisti americani. Poi la giovane deputata di New York ha scelto Biden e ora guida la "squad", il manipolo di donne dem di ultra-sinistra al Congresso. Un'agenda ultra-progressista su clima e tematiche razziali che ha già fornito molti spunti per la campagna elettorale di Trump, che terrorizza metà Stati Uniti e, c'è da giurarlo, lo stesso Biden. Non a caso, come suggerisce il quotidiano di Torino, AOC "sarà una spina nel fianco alla Casa Bianca".

