Donald Trump, il silenzio della first lady Melania: "Non riconoscerà Biden, ma non sosterrà il marito nella battaglia legale"

Joe Biden sarà il 46esimo presidente degli Stati Uniti, ma per l’ufficialità bisognerà attendere l’8 dicembre: entro questa data dovranno essere risolte tutte le controversie che Donald Trump è pronto a scatenare dopo aver annunciato battaglia legale per quella che ha definito una “elezione rubata”. L’attuale presidente ha fatto sapere che lascerà la Casa Bianca senza però accettare la sconfitta, dato che per lui la questione non è finita, anzi è appena iniziata: dalle urne si sposterà alle aule dei tribunali. “The Donald” è determinato ad andare fino in fondo con questa sua convinzione di “frode elettorale”, spalleggiato dai fedelissimi: tra questi non sembrerebbe però rientrare la moglie Melania Trump.

Un funzionario della Casa Bianca ha svelato alla Cnn che la first lady non dovrebbe rilasciare alcun tipo di dichiarazione, né a sostegno della battaglia del marito nel contestare il risultato elettorale né per riconoscere la vittoria di Joe Biden. A differenza dei figli che invece si stanno battendo fieramente per il padre, Melania non ha mai scritto o parlato a difesa di Trump. Il quale invece confida molto soprattutto nella figlia Ivanka, che potrebbe diventare la sua erede nel partito repubblicano dopo il percorso di crescita politica iniziato sotto la sua ala protettiva.

