Donald Trump e Jared Kushner, l'indiscrezione: "Devi farlo", lo scontro in famiglia con il genero dopo la vittoria di Biden

"Asserragliato alla Casa Bianca". Donald Trump viene descritto cosìl furibondo, dal suo stesso staff. Il presidente uscente degli Stati Uniti non vuole riconoscere la vittoria al democratico Joe Biden, e anche nella sua strettissima cerchia c'è chi mostra preoccupazione.

Secondo la Cnn, Jared Kushner, marito dell'amata Ivanka Trump e consigliere fidatissimo di Donald, "avrebbe parlato con il presidente uscente della possibilità di tenere il discorso per concedere la vittoria" a Biden. Ipotesi però respinta con veemenza da Trump, intenzionato a tirare dritto nella guerra legale dei ricorsi per i presunti brogli nella notte degli scrutini. L'elezione, ha tuonato il tycoon, "è tutt'altro che terminata". Si preannuncia tempesta, anche in famiglia.

