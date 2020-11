Donald Trump, il genero Kushner e la telefonata minatoria a Murdoch: "Se non cambi l'Arizona, siete finiti"

13 novembre 2020 a

“Ha intenzione di distruggere Fox, non ci sono dubbi. E potrebbe anche creare una propria emittente televisiva”. Fonti vicine a Donald Trump confermano l’intenzione del presidente di portare avanti una battaglia durissima contro Rupert Murdoch, accusato di avergli voltato le spalle non appena è stato chiaro che a vincere le elezioni presidenziali americane sarebbe stato Joe Biden. Il network televisivo da sempre favorevole ai conservatori e ritenuto punto di riferimento dai repubblicani ha infatti abbandonato Trump nella sua convinzione di “elezioni rubate”, arrivando a tagliare le sue conferenze in cui parla senza sosta di brogli senza però portare alcuna prova.

E pensare che Fox News era l’emittente preferita da Trump, nonché quella che più lo ha supportato durante la campagna elettorale del 2016: il presidente è andato su tutte le furie quando Fox è stata la prima ad assegnare l’Arizona al candidato democratico. Addirittura c’è stata una telefonata tra il genero Jared Kushner e Murdoch, con quest’ultimo che però si è rifiutato di annullare l’assegnazione. Probabilmente quello è stato il punto di rottura, con Trump che adesso si è scagliato contro Fox News anche in un tweet: “I loro ascolti quotidiani sono del tutto collassati. Molto triste vederlo succedere, ma hanno dimenticato cosa li ha resi di successo. Hanno dimenticato la gallina dalle uova d’oro”, ha tuonato “The Donald” che poi ha ritwittato commenti di alcuni suoi sostenitori secondo cui ormai è più affidabile l’emittente di destra NewsMax perché è l’unica che dà spazio alle teorie di brogli senza avere lo straccio di una prova. Ma d’altronde Trump è il primo a sapere che la sua battaglia legale non andrà da nessuna parte perché basata sul nulla: intanto però sta costruendo una narrazione politica che gli consentirà di presentarsi tra 4 anni per “vendicare” le “elezioni rubate”.

