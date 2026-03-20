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Dritto e Rovescio, Donzelli smonta Faraone: "Strilloni, ecco cosa fate voi"

venerdì 20 marzo 2026
Dritto e Rovescio, Donzelli smonta Faraone: "Strilloni, ecco cosa fate voi"

2' di lettura

Volano stracci tra Giovanni Donzelli e Davide Faraone. Accade durante Dritto e Rovescio, dove il responsabile nazionale dell'organizzazione di Fratelli d'Italia si rivolge direttamente al deputato di Italia Viva: "Se lei avesse un minimo a cuore questa nazione, se voi, vi do del voi perché metto insieme tutti i vostri partitini, se voi avesse a cuore un minimo l'interesse nazionale, sareste orgogliosi del fatto che l'Italia in questo momento in Europa ha tutta un'altra credibilità rispetto a quando andavate voi col cappello in mano".

Finita qui? Niente affatto: "Dopo di che sareste orgogliosi che l'Italia in questo momento sta dialogando con la Turchia, con l'India, grazie al ruolo proprio di Giorgia Meloni mentre voi fate la guerra tra i vostri partitini, noi lavoriamo per la pace". La reazione di Faraone? "Non esistete, siete velleitari. Non esistete. Ci fate ridere".

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Poi la stoccata di Donzelli: "Siete voi che non esistete. Dalla politica credo che gli italiani si aspettino serietà e non questi teatrini. Vedo che insiste, ripeto, il governo sta portando avanti in serietà e secondo me gli italiani si aspettano serietà da tutti. Il fatto che facciano questi strilloni così contro Trump, contro la Meloni.... Quando mi immagino se solo per un secondo dovessimo, per disgrazia, trovarci a parti invertite, non c'è una volta che sulla politica estera le attuali opposizioni hanno votato insieme".

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