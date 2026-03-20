Dritto e Rovescio, Donzelli smonta Faraone: "Strilloni, ecco cosa fate voi"

Volano stracci tra Giovanni Donzelli e Davide Faraone. Accade durante Dritto e Rovescio, dove il responsabile nazionale dell'organizzazione di Fratelli d'Italia si rivolge direttamente al deputato di Italia Viva: "Se lei avesse un minimo a cuore questa nazione, se voi, vi do del voi perché metto insieme tutti i vostri partitini, se voi avesse a cuore un minimo l'interesse nazionale, sareste orgogliosi del fatto che l'Italia in questo momento in Europa ha tutta un'altra credibilità rispetto a quando andavate voi col cappello in mano".

Finita qui? Niente affatto: "Dopo di che sareste orgogliosi che l'Italia in questo momento sta dialogando con la Turchia, con l'India, grazie al ruolo proprio di Giorgia Meloni mentre voi fate la guerra tra i vostri partitini, noi lavoriamo per la pace". La reazione di Faraone? "Non esistete, siete velleitari. Non esistete. Ci fate ridere".