Juve-Sassuolo, focolaio di pertosse: clamoroso, a rischio la partita?

Focolaio di pertosse nel Sassuolo Calcio. Alla vigilia della partita con la Juventus, il club ha comunicato che dopo alcuni accertamenti è stato riscontrato un caso di pertosse diagnosticata e altri cinque con sintomatologia compatibile all'interno del gruppo squadra. Chi ha sintomi è stato isolato e da tre giorni sotto costante monitoraggio da parte dello staff medico che sta applicando tutte le procedure previste dai protocolli sanitari in accordo con le autorità sanitarie. Allo stesso tempo, tutti i componenti del gruppo asintomatici sono stati sottoposti a specifica profilassi. Il club ha informato la Lega Serie A della situazione.

In una nota il club neroverde comunica che "a seguito di alcuni accertamenti effettuati negli ultimi giorni, è stato riscontrato un caso di pertosse diagnosticata e cinque casi con sintomatologia compatibile all’interno del gruppo squadra. I soggetti che presentano sintomi sono attualmente isolati e da 3 giorni sotto costante monitoraggio da parte dello staff medico del club che sta applicando tutte le procedure previste dai protocolli sanitari vigenti in accordo con le autorità sanitarie", fa sapere il Sassuolo aggiungendo che "allo stesso tempo tutti i componenti del gruppo asintomatici sono stati sottoposti prontamente a specifica profilassi". Il club "ha già informato la Lega Serie A della situazione presente e continuerà a seguire con attenzione l’evolversi della situazione adottando tutte le misure necessarie a tutelare la salute dei propri tesserati e dello staff", ha concluso la società emiliana.