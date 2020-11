Donald Trump e i brogli, "ci fa perdere tempo". In Pennslvania il giudice federale respinge il ricorso

22 novembre 2020 a

Si mette male per Donald Trump: un giudice federale della Pennsylvania ha rigettato il ricorso del presidente uscente degli Usa che chiedeva di sospendere la certificazione del voto nello Stato che aveva visto vincere il democratico Joe Biden. Il magistrato non ha ritenuto credibile l'accusa di brogli presentata dallo staff legale di Trump, guidato dall'ex sindaco di New York Rudy Giuliani, e anzi tra le motivazioni c'è proprio la "povertà di prove" offerte alla corte a sostegno della propria tesi. Di fatto, il giudice ha accusato Trump di far "perdere tempo" alla giustizia americana. Una situazione che rischia di aggravare ora lo scontro istituzionale, dato che Trump ha già annunciato l'intenzione di fare ricorso contro la sentenza.

