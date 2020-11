Vladimir Putin, indiscreto dalla Russia: "Ha già scelto i successori a causa della malattia", due nomi pesantissimi

27 novembre 2020 a

a

a

Ormai si rincorrono da settimane le voci sulle condizioni di Vladimir Putin, che secondo i media di tutto il mondo sarebbe malato di Parkinson e pronto a dimettersi all’inizio del nuovo anno. Dal Cremlino hanno fatto sapere che il presidente gode di ottima salute, ma ormai anche in Russia sembrano crederci in pochi, anche perché la smentita è stata debole e neanche diretta. Putin ha trascorso gli ultimi 21 dei suoi 68 anni di vita alla guida della Federazione russa ma la fine pare essere dietro l’angolo, tanto che sarebbero già in corso da tempo le grandi manovre dietro le quinte per la sua successione.

L’edizione odierna di ItaliaOggi ha riportato le indiscrezioni di Strategika 51, rivista web vicina al potere militare russo e spesso ben informata sul Cremlino, che si interroga su chi prenderà il posto di Putin, dato ormai in uscita. I nomi fatti sono sostanzialmente due, e ovviamente sono entrambi graditi al presidente: il primo è Ramzan Ahmadovich Kadyrov, presidente della Cecenia, mentre il secondo è Sergey Kujugetovich Shoigu, ministro della Difesa e generale delle forze armate russe. Due uomini forti, che godono entrambi dell’assoluta fiducia di Putin, che li considera il meglio per la sua successione, soprattutto se paragonati a certi “burocrati dal carattere debole”, come li ha definiti la rivista Strategika 51.

