Joe Biden caduto mentre giocava con il cane, Donald Trump: "Guarisci presto"

30 novembre 2020 a

a

a

Joe Biden caduto mentre giocava con uno dei suoi cani, si è procurato delle microfratture al piede destro. Il presidente eletto degli Stati Uniti dovrà quindi indossare un tutore per diverse settimane. Biden ha compiuto 78 anni il 20 novembre diventerà il presidente americano più anziano della storia. Durante la campagna elettorale però è stata resa pubblica la situazione del suo stato di salute perfettamente compatibile con l'incarico di presidente. Al momento dell'infortunio Biden stava giocando con Major, un pastore tedesco adottato dalla sua famiglia. L'altro cane di casa è Champ, un altro pastore tedesco acquistato da un allevatore.

Inizialmente si pensava che si fosse procurato solo una distorsione, ma gli esami eseguiti in una clinica ortopedica di Newark, in Delaware, hanno evidenziato altroe. "La lastra iniziale non rivelava la presenza di una frattura evidente", hanno specificato i medici. Intanto Donald Trump anche se non ha ammesso ancora ufficialmente la sconfitta nelle elezioni, ha commentato l’incidente scrivendo su Twitter “Guarisci presto”, ritwittando un video di Biden che esce dalla clinica.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.