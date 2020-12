Coronavirus, Regno Unito: "Vaccino Pfizer, sì all'uso da settimana prossima". Stati Uniti, ecatombe: 2,500 morti in 24 ore

02 dicembre 2020 a

Clamoroso scatto in avanti della Gran Bretagna, che ha approvato l'uso del vaccino contro il coronavirus della Pfizer-BioNTech, che sarà disponibile nel Paese a partire dalla prossima settimana. La notizia è stata diffusa dei media britannici. Il Regno Unito, insomma, diventa il primo Paese al mondo ad approvare per uso diffuso il vaccino Pfizerr. Albert Bourla, il ceo di Pfizer ha definito la decisione dell’ente regolare come "un momento storico" nella battaglia contro la pandemia. E se dagli UK arriva quella che di fatto è una buona notizia, dagli Stati Uniti arrivano aggiornamenti catastrofici. In un solo giorno, martedì 1 dicembre, negli States ci sono stati oltre 2.500 morti per coronavirus: si tratta del numero di vittime più alto in 24 ore dalla fine dello scorso aprile. I nuovi contagi sono stati 180mila.

