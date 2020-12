Harry e Meghan Markle cacciati definitivamente dalla famiglia reale? Il gesto senza ritorno che costa carissimo

02 dicembre 2020 a

a

a

E' cominciato il conto alla rovescia per il principe Harry, ormai lontano da casa e dalla famiglia reale. Nonostante il trasferimento in California, dove vive con la moglie Meghan Markle e il figlio Archie, il secondogenito di lady Diana gode ancora del titolo di duca di Sussex, così come la sua consorte. Presto, però, entrambi potrebbero perderlo. Secondo Anna Whitelock, capo del dipartimento di storia all’Università di Londra ed esperta di faccende reali, Harry avrebbe solo qualche mese di tempo per tornare sui suoi passi e fare finta che il suo allontanamento non sia mai avvenuto. A marzo 2021, a un anno dalla Megxit, i Windsor sarebbero pronti a chiudergli definitivamente le porte se lui dovesse confermare la sua decisione. E così l'anno prossimo segnerebbe l'uscita definitiva di Harry e Meghan dalla royal family. Inoltre, come ha spiegato la Whitelock in un'intervista all'Express Uk, a marzo avverrebbe lo strappo definitivo, perché i due perderebbero sia il titolo di "duchi di Sussex" sia quello di "Altezze reali". Ma non è tutto. Il principe William potrebbe addirittura sostituire il fratello Harry come capitano generale dei Royal Marines. Un periodo per niente facile, insomma.

Non solo Harry e Meghan, cala la scure della Regina Elisabetta: chi "caccia" dalla cena di Natale, terremoto reale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.