Donald Trump, indiscrezioni: lo sfregio a Joe Biden "proprio nel giorno del suo insediamento"

03 dicembre 2020 a

a

a

Donald Trump lascerà la Casa Bianca con grande stile. Ma soprattutto potrebbe farlo con un "ultimo dispetto" al presidente eletto Joe Biden. Secondo alcuni media locali, il tycoon starebbe progettando di disertare la cerimonia di giuramento del dem il 20 gennaio, il giorno di insediamento di Biden alla Casa Bianca, e tenere nello stesso momento un evento in stile campagna elettorale per lanciare la sua candidatura alle presidenziali del 2024. Se cerchiamo degli esempi simili in passato, finora solo tre presidenti avevano deciso di non partecipare all'Inauguration day del loro successore: John Adams, John Quincy Adams e Andrew Johnson. Ma nessuno di loro aveva mai pensato di boicottare la cerimonia con un gesto di sfida così importante. Durante un ricevimento di qualche giorno fa alla Casa Bianca, il tycoon ha dichiarato che “sono stati quattro anni fantastici” e che stanno cercando di andare avanti con un altro mandato. Se non ci riusciranno, ha continuato, "ci vediamo tra quattro anni". “È sicuramente un anno insolito. Abbiamo vinto le elezioni. Ma a loro non piace - ha detto Trump ai suoi ospiti -. Le chiamo elezioni truccate, e lo farò sempre”.

"Altrimenti, sono pronto a farlo". Video rubato alla Casa Bianca, terremoto-Usa: Trump svela il (vero) piano ai fedelissimi

Nel frattempo il presidente pensa a graziare se stesso e la sua famiglia, ma anche il suo avvocato personale, Rudy Giuliani, nel mirino della procura di New York per le sue manovre in Ucraina contro i Biden, come emerso nell’impeachment contro Trump. Il legale avrebbe già discusso con il capo della Casa Bianca di un'eventuale grazia preventiva. Come quella che Trump starebbe provando a concedere a se stesso e ai suoi familiari, a partire dai figli, per evitare eventuali indagini - durante l’amministrazione Biden - che minerebbero la sua stessa ricandidatura nel 2024.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.