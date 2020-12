Lilia Sudakova, la top model russa uccide il marito a coltellate: era tornato a casa ubriaco con l'amante e le aveva chiesto di preparare la cena

04 dicembre 2020 a

Una top model letale. Lilia Sudakova, la bellissima modella di 26 anni, ha ucciso il marito a coltellate. L'uomo, il 28enne Sergey Popov, si era presentato a casa ubriaco con l'amante e aveva chiesto a Lilia di cucinare per loro. A quel punto la ragazza non ci ha visto più e ha ucciso il consorte. Quello, stando a quanto raccontato dalla 26enne agli investigatori, sarebbe stato l'ultimo di una serie di abusi subiti. A confermare la sua versione anche la madre.

La giovane, molto famosa in Russia e più volte apparsa su diverse copertine di moda (Vogue compresa), ha dunque ammesso di aver agito per legittima difesa. La modella sarebbe stata afferrata per i capelli da Sergey dopo essersi rifiutata di cucinare per lui e per la sua accompagnatrice. In ogni caso - come spiegato dalla stessa Lilia - un pizzico di gelosia nel vedere il marito con un'altra lo aveva provato.

