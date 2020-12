Donald Trump, l'ultimo escamotage? Un comizio per annunciare la ricandidatura il giorno dell'insediamento di Joe Biden

08 dicembre 2020 a

Donald Trump starebbe preparando un comizio per annunciare la sua ricandidatura nel 2024 lo stesso giorno dell'insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca. Una decisione che vuole oscurare l'avversario politico e costringere i media a dividersi tra i due eventi. C'è chi paventa anche l'ipotesi che Trump annunci la corsa alla Casa Bianca poco dopo la certificazione della vittoria di Biden da parte del Collegio Elettorale il 14 dicembre, con l'idea di tenere sempre un comizio il 20 gennaio. Nessun invito per Biden comunque nella residenza presidenziale come avviene di solito e neanche, ovviamente, partecipare al suo insediamento.

Intanto Biden, scrive il Giornale, ha spiegato che il procuratore generale della California Xavier Becerra, in caso di conferma del Senato, diventerà il primo ispanico a guidare il ministero della salute. Il virologo Anthony Fauci sarà il consigliere medico sul coronavirus, e Rochelle Walensky, responsabile delle malattie infettive al Massachusetts General Hospital, guiderà l'agenzia sanitaria. Vivek Murthy è il nuovo capo operativo della sanità.

