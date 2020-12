Emmanuel Macron positivo al coronavirus: "Non asintomatico", ecco le condizioni del presidente

17 dicembre 2020 a

La Francia è appena uscita dal suo secondo lockdown del 2020 ed è tornata a riaperture molto parziali con coprifuoco a partire dalle 20, ma intanto deve incassare una brutta notizia che riguarda Emmanuel Macron. Il presidente è infatti risultato positivo al coronavirus: “La diagnosi - si legge nella nota ufficiale rilasciata dall’Eliseo - è stata stabilita in seguito a un test Rt-Pcr realizzato subito dopo l’apparizione dei primi sintomi”. Macron non è quindi asintomatico, ma le sue condizioni per ora non sembrano destare particolari preoccupazioni: “Si isolerà per sette giorni ma continuerà a lavorare e ad assicurare le sue attività a distanza”. Tra l’altro neanche 24 ore fa il presidente francese aveva parlato del vaccino, che a questo punto non gli servirà dato che svilupperà l’immunità dopo essere guarito: “Non credo nella vaccinazione obbligatoria perché prima di tutto bisogna essere molto onesti e trasparenti: di questo vaccino non sappiamo tutto perché non sappiamo tutto di questo virus”.

