Coronavirus, 75enne israeliano fa il vaccino e poi muore: "Nessuna correlazione", ma scatta l'indagine

Un attacco di cuore dopo il vaccino contro il coronavirus. È questa la causa di morte di un 75enne di Israele. Ad annunciarlo è il ministero della Salute dello Stato ebraico che precisa non essere stata rilevata alcuna connessione tra l'accaduto e il vaccino. L'uomo, stando a quanto sostiene il dicastero, soffriva di patologie cardiache e oncologiche. Motivo, questo, che avrebbe provocato il decesso del 75enne.

Per fare chiarezza però le autorità hanno istituito una commissione speciale. L'obiettivo è quello di esaminare l'episodio per poter escludere tutte le ipotesi. Nel frattempo il governo israeliano sta proseguendo la campagna di somministrazione alla popolazione. Gli esperti non hanno infatti evidenziato alcuna prova di complicanze letali come conseguenza all'antidoto contro il Covid-19.

