Iran, dai condomini urla di felicità alla notizia della morte di Larijani e Soleimani

Urla di felicità per la morte di Ali Larijani e Gholamreza Soleimani. Teheran, all'annuncio di Channel 12 per cui il capo del Consiglio supremo di sicurezza iraniano e il capo della repressione dei basij sono stati uccisi, esulta. Accade nel quartiere Chitgar, nella zona nord ovest di Teheran, dove i condomini di alcuni altissimi palazzi gridano di gioia. Le loro urla provengono dagli appartamenti e non dai balconi, dove le forze fedeli al regime hanno sparato nella notte, quando hanno sentito altre urla di ribellione nei giorni scorsi.

Mojtaba Khamenei "è gay, con chi andava a letto". E quando Trump lo ha saputo... Donald Trump è rimasto sorpreso dall'apprendere che le informazioni di intelligence indicano che la guida sup...

Le uccisioni sono frutto di una serie di massicci attacchi contro l'Iran, in particolare contro la capitale in un tentativo di decapitare il potere iraniano. Secondo quanto affermato dal ministro della difesa israeliano Israel Katz, l'operazione ha portato all'uccisione di Larijani e Soleimani. La notizia rappresenta un colpo pesante alla nomenklatura iraniana, dopo l'uccisione della guida suprema Ali Khamenei, il presunto ferimento del figlio e attuale guida suprema Mojtaba Khamenei e l'uccisione di diversi alti esponenti iraniani, a partire da diversi comandanti dei Pasdaran, i Guardiani della Rivoluzione, considerati oggi i veri detentori del potere nella Repubblica islamica.

Taiwan, jet cinesi scomparsi dai cieli: "Una trappola per gli Usa" La guerra in Medio Oriente ha effetti anche su Taiwan. Da quando nel 2020 la Cina è tornata a rivendicare l'i...