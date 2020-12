Vaccino anti Covid, via libera al farmaco di Oxford e AstraZeneca in Gran Bretagna. Ieri lo stop dell'Ue

30 dicembre 2020 a

a

a

Via libera al vaccino di Oxford e AstraZeneca in Gran Bretagna. Il farmaco contro il Covid è stato approvato questa mattina: lo confermano il ministero della Salute britannico e la multinazionale farmaceutica. Londra ha già prenotato ben 100 milioni di dosi di questo vaccino, che si aggiungono alle 50 milioni di Pfizer e BioNTech, e la somministrazione dovrebbe partire probabilmente il 4 gennaio. "Il governo ha accettato le raccomandazioni dell'agenzia del farmaco britannica Mhra – ha spiegato un portavoce del ministero della Salute britannico -. Il processo di approvazione è stato rigoroso e rispettoso dei più alti standard di qualità, sicurezza ed efficacia".

La notizia del via libera arriva il giorno dopo in cui l’Ema, l’agenzia del farmaco europea, ha invece dichiarato che l’approvazione dell’Ue per il vaccino di AstraZeneca richiede più tempo del previsto, visto che mancherebbero dati sufficienti da parte dell’azienda farmaceutica. Si parla di gennaio 2021 inoltrato. "È un giorno fantastico e il trionfo della scienza britannica – ha esultato su Twitter il primo ministro britannico Boris Johnson -. Ora continueremo a vaccinare quante più persone, il più rapidamente possibile".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.