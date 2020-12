Brexit, il papà di Boris Johnson chiede la cittadinanza francese: "Sarò sempre europeo"

31 dicembre 2020 a

La felicità di Boris Johnson per aver raggiunto un accordo con l’Europa prima dell’uscita della Gran Bretagna dall’Unione è durata poco. Dopo la firma del “deal”, infatti, ci ha pensato il padre del premier, Stanley Johnson, a rovinare la festa al figlio. Johnson senior, in particolare, ha annunciato pubblicamente di aver fatto domanda per ottenere la cittadinanza francese e così mantenere il legame con l'Unione europea. Una mossa non tanto inaspettata, visto che al referendum sulla Brexit nel 2016 l’uomo aveva votato per restare nell’Ue. Stanley Johnson, inoltre, ha spiegato ai microfoni di Rtl che sua madre era nata in Francia da madre francese: "In pratica lo sono anche io e questa cosa mi rende molto felice - ha detto l'ottantenne -. Sarò sempre europeo. Non si può mica dire ai britannici: non siete più europei. Avere legami con l'Unione europea è importante”. Il papà di Boris aveva umiliato il figlio già in un’altra occasione, a marzo, in piena pandemia da Covid-19. In barba alle misure del governo guidato da Johnson, che vietava di andare in pub, teatri, club e altri luoghi di ritrovo, Johnson senior disse pubblicamente: “Naturalmente andrò al pub se avrò bisogno di andare al pub”.

