Joe Biden, "non riesce con i coriandoli": una clamorosa gaffe in diretta sui maxi-schermi nazionali

Il 2021 per Joe Biden inizia male. Il presidente eletto degli Stati Uniti, insieme a sua moglie Jill, è stato protagonista di una gaffe in diretta tv. Al termine di un’intervista con la Abc, i coniugi non sono riusciti a far funzionare il dispositivo per il lancio dei coriandoli con cui avrebbero voluto salutare il popolo americano. A peggiorare la situazione il fatto che le immagini di Joe e Jill Biden sono state trasmesse su schermi giganti allestiti a Times Square a New York. Quando la futura first lady ha cercato di azionare un contenitore che avrebbe dovuto lanciare in aria i coriandoli, non ci è riuscita. E nemmeno l’aiuto del marito ha prodotto risultati migliori. “Migliore fortuna nel nuovo anno”, ha augurato loro l'intervistatore, Ryan Seacrest, prima di chiudere il collegamento.

