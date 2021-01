Principe Harry, papà Carlo fuori dalla sua vita? Il dubbio in una foto. E spunta di nuovo Lady Diana

04 gennaio 2021 a

Il principe Carlo sparisce dalla vita del figlio Harry. In tutti i sensi. Sul sito web della fondazione degli ex duchi di Sussex, Archewell, dedicata a scopi benefici fuori dalla royal family, un dettaglio non è passato inosservato. Come riportato dal Daily Mail, in particolare, non compare nessuna foto del principe Carlo, l’ennesimo affronto – secondo gli esperti – alla Corona inglese. La home page, infatti, ha come sfondo una foto di Meghan da bambina tra le braccia di mamma Doria e quella di un piccolo Harry insieme a Lady Diana, in una foto che risale al 1986. La scelta ha fatto discutere, perché se da una parte è comprensibile che Meghan abbia voluto mettere fine a qualsiasi legame con papà Thomas, in molti si stanno chiedendo il motivo per cui Harry abbia voluto tagliare fuori Carlo.

"Non so quale sia il rapporto tra il Principe Harry e suo padre in questo momento, ma la situazione non è così semplice da spiegare – ha commentato Philip Dampier, giornalista ed esperto di corte -. Carlo è molto triste. Vede molto poco suo figlio e, ovviamente, il piccolo Archie. Sta soffrendo per ciò che è accaduto". E sui motivi che avrebbero spinto Harry a estromettere il padre dalla sua vita, Dampier ha affermato: “Il principe è sempre stato molto vicino alla madre e, da sempre, è stato a metri di distanza dal padre. La freddezza? È derivata dal fatto che il principe non ha mai avuto un buon rapporto con Carlo”.

