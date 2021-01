Meghan Markle, "ecco tutta la verità": il libro della sorella? Roba pesantissima, ex duchessa rovinata

04 gennaio 2021 a

Meghan Markle viene descritta “furiosa” con i membri della sua famiglia dopo le “assurde affermazioni” della sorellastra Samantha, che sta per pubblicare un libro che annuncia “la verità sulla duchessa di Sussex”. Secondo fonti americane, la moglie del principe Harry, che attualmente vive nella sua villa da 14 milioni di dollari a Santa Barbara, è fuori di sé per l’imminente uscita del tomo intitolato “Il diario della sorella della principessa” che sarà incentrato sul presunto rapporto disfunzionale tra Meghan e Samantha. Quest’ultima, 56 anni, esordirà negli Stati Uniti venerdì prossimo con il suo libro che promette di essere una vera bomba sui duchi di Sussex: il volume di 330 pagine svelerà “verità nascoste sulla sua famiglia, come una fiaba reale precipita dagli strofinacci”.

