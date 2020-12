Meghan e Harry guadagnano quasi 200 milioni di audio con una chiacchierata

30 dicembre 2020 a

È online la prima puntata del nuovo podcast di Meghan e Harry , che prende il titolo di “Archewell Audio”, un omaggio al loro primogenito. Continua così la corsa dei duchi di Sussex verso la tanto ambita indipendenza economica. La volontà di essere completamente autonomi è stato proprio uno dei motivi che ha spinto i due ad allontanarsi dalla famiglia reale e a trasferirsi negli Usa. E la loro nuova vita pare stia andando più che bene. Basti pensare che il progetto del podcast, in accordo con Spotify, ha fruttato alla coppia ben 30 milioni di sterline, ovvero 40 milioni di dollari secondo il Daily Mirror. Una somma che si aggiunge ai 150 milioni di dollari dell’accordo con Netflix.

Il primo episodio di “Archewell Audio” dura 33 minuti e ospita diversi vip, come Elton John e James Corden. Ma sono intervenuti anche personaggi celebri in altri ambiti, come la dem Stacey Abrams e la tennista Naomi Osaka. Il vero protagonista però è stato il figlio della coppia, Archie, che ha augurato a tutti “Happy New Year”, “Buon Anno”, con uno spiccato accento americano. Una frase di Meghan Markle, in particolare, ha insospettito gli esperti reali: “Da parte nostra dirò che non importa cosa vi riserva la vita, ragazzi, fidatevi di noi quando diciamo ‘l’amore vince’”. E Harry le ha fatto eco: “L’amore vince sempre”. Secondo alcuni, si tratta di una frecciatina alla regina Elisabetta e alla Royal Family, con cui i rapporti sono diventati sempre più tesi dopo la Megxit.

