Donald Trump, continuo pressing sul presidente Usa: "Si dimetta prima di far partire l'impeachment"

09 gennaio 2021 a

Con i democratici che stanno preparando gli articoli del nuovo impeachment contro Donald Trump, accusato di "incitamento all'insurrezione" che ha portato all'assalto del Congresso, aumentano le pressioni e le richieste da esponenti conservatori, con il Wall Street Journal in testa, affinché il presidente si dimetta. E anche nel partito di Trump c'è chi gli chiede di lasciare anzitempo l'incarico: Lisa Murkowski, senatrice dell'Alaska, è infatti diventata la prima repubblicana del Senato a chiedere le dimissioni di The Donald. "Voglio che si dimetta, lo voglio fuori, ha provocato abbastanza danni", ha detto che anche in passato aveva assunto posizioni critiche nei confronti di Trump. Sembra comunque improbabile che Trump accetti di dimettersi. Lo potrebbe fare solo se fosse convinto che veramente si andrà ad un nuovo impeachment, e che verrà condannato. Il presidente dovrebbe rimanere al suo posto in questi ultimi giorni, e probabilmente annuncerà nuovi provvedimenti di grazia, anche per sé stesso e i suoi familiari, prima di lasciare la Casa Bianca per sempre e trasferirsi in Florida. Secondo il New York Times, la famiglia Trump starebbe preparando il trasferimento per il 19 gennaio, un giorno prima dell'insediamento di Joe Biden.

